L’Amministrazione comunale sostiene i nuclei familiari e i cittadini maggiormente in difficoltà rispondendo alle situazioni di disagio e povertà conseguente all’emergenza sanitaria che ha colpito il paese nel corso degli ultimi 2 anni.

Ha predisposto un contributo utilizzabile liberamente e rivolto ai cittadini in maggiore difficoltà economica. Il contributo, così come stabilito dalla norma potrà essere utilizzato per la solidarietà alimentare, per il pagamento dei canoni di locazione e per il pagamento delle utenze domestiche.

Dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Giorgia Povolo “ per questa misura sono stati stanziati € 129.394,89, l’intento è proprio quello di rivolgerci a tutte quelle persone che a seguito della pandemia da COVID-19 hanno visto modificare la loro situazione reddituale e che necessitano pertanto di un sostegno economico”. Prosegue Povolo: “ I requisiti individuati al fine di poter presentare la domanda di contributo sono essere residenti nel Comune di Ivrea alla data di apertura del bando ed essere in possesso di una dichiarazione ISEE non superiore ai 16.000 €. L’importo del contributo sarà suddiviso a seconda del numero di domande pervenute e considerando le fasce ISEE di appartenenza e verrà pertanto distribuito interamente tra i richiedenti e verrà erogato direttamente sui conti correnti dei beneficiari”.

Il valore del contributo spettante ad ogni nucleo dipenderà da una serie di condizioni di favore, la presenza di un soggetto con invalidità pari o superiore al 67%, la presenza di tre o più minori e l’abitazione del nucleo familiare in immobili locati su libero mercato contribuiranno a far si che il contributo abbia un importo maggiore. La domanda dovrà essere presentata dal 22 novembre al 21 dicembre 2021.

Commenti