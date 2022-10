Andrea Moretto e la moglie Laura Perego, titolari del Caffè Gioberti, da poco hanno ricevuto il riconoscimento di” Imprenditori della Gentilezza”, nell’ambito del Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza.

Entrati nel ruolo si sono subito attivati generando una buona pratica di gentilezza per rispondere a un’esigenza degli esercenti di piazza Gioberti e dei loro clienti: il parcheggio della gentilezza.

A descrivere l’idea è lo stesso Andrea Moretto.

“I parcheggi della Gentilezza – dice – non andrebbero scambiati per parcheggi gratuiti da utilizzare per soste prolungate. La gentilezza sarebbe sia da parte dei commercianti che lascerebbero il parcheggio libero ai clienti (perciò non per uso personale prolungato) e i clienti li userebbero solo per soste di breve durata.”

Per questo motivo i due imprenditori si sono immaginati di utilizzare un’area libera presente nella piazza nel primo parcheggio viola, il colore della gentilezza. Così in linea con il Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza, i due ideatori hanno condiviso la pratica di gentilezza del parcheggio viola sul gruppo Facebook “Sei di Ivrea se…”, per renderla partecipata e avere un riscontro dalla comunità.

Il post in questione ha ottenuto un grande gradimento, in diversi hanno avanzato delle migliorie alla buona pratica. A questo proposito Laura Perego spiega: “Prenderemo in considerazione alcuni dei suggerimenti che sono pervenuti e poi avanzeremo la proposta all’amministrazione comunale eporediese, con l’auspicio che possa essere concretizzata per il bene della collettività.”

