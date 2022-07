Un emendamento al Disegno di legge 181, a prima firma dell’assessore Maurizio Marrone, per devolvere 400 mila euro di contributi ad associazioni e ad organizzazioni di volontariato per il “superamento delle cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione di gravidanza”. Per questo le donne del Partito Democratico hanno presentato in tutti i Comuni in cui sono presenti in Giunta o in Consiglio comunale un ordine del giorno. Chiedono il potenziamento della rete dei Consultori, con risorse umane ed economiche, per poter continuare a lavorare sulla genitorialità responsabile, sull’educazione alla sessualità e alla contraccezione, sulla [...]





