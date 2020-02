IVREA. Un meteorite su Ivrea

Tutto troppo incredibilmente incredibile. Talmente incredibile da non sembrare vero. Uno spot. Ecco che cos’hanno pensato in tanti di fronte allo stupore per tutto quello che si è scritto, detto e raccontato. Uno spot che ha fatto conoscere Ivrea e il suo Carnevale anche a chi non lo conosceva. A chi ne aveva solo sentito parlare e a chi avrebbe voluto approfondire, prima o poi.

Poi ci sono quelli del “complotto politico” magari giudaico, qualcosa di architettato e di studiato a tavolino per buttare giù la maggioranza di centrodestra che governa la città.

Infine, e lo dicono i peggiori, la colpa è dei giornali in crisi, costretti a inventarsi storie di sana pianta per vendere qualche copia in più…

Alziamo le braccia al cielo ma è inutile sperare nel meteorite. Possibile che sia così difficile dare credito alla denuncia di una ragazza, che non ne poteva più? Possibile che esista un maggioranza o una minoranza capace di credere che basti l’invito a prendere un caffè per indurre chi l’ha ricevuto a presentarsi dai carabinieri.

Insomma delle due l’una, senza tanti tentennamenti o giri di parole. O si sta dalla parte della Vivandiera quindi lui è un “porco” o si sta dalla parte del Generale perché lei è “psicopatica”. Ci spiace per chi vorrebbe stare al centro ma non esiste una via di mezzo…

Se si crede a lei, di lui non si può pensare nient’altro che quel che ha pensato lei. Se si sta dalla parte di lui, beh, allora quei messaggi sono una roba che fan ridere, c’era una volta il corteggiamento, tutti sanno che lui è così ma non ha mai fatto male a una mosca, ci vanno delle prove, aspettiamo che cosa dice il giudice da qui a quattro, forse cinque anni, se la giustizia si muove velocemente.

Ecco di fronte a tutto questo altro non resta che mettersi a piangere insieme a lei e a tutte quelle donne incredibilmente rimaste inascoltate.

E son lacrime di rabbia…

