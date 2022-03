Lunedì scorso, nella prestigiosa cornice di Palazzo Madama a Torino, l’Assessore Regionale alla Cultura Turismo e Commercio, Vittoria Poggio ha presentato l’identità visiva dei 77 Distretti del Commercio riconosciuti dalla Regione Piemonte.

Una tappa fondamentale per il lancio dei Distretti Urbani e Diffusi del Commercio piemontesi, al cui bando per la costituzione Ivrea si è classificata al primo posto, nuovi sistemi territoriali nei quali imprese, enti pubblici, associazioni di categoria, cittadini e varie realtà sociali collaboreranno per rendere più attrattive le proprie città, facilitare la crescita del commercio e dei servizi e favorire la rigenerazione [...]