Vogliono festeggiare anche quest’anno il 25 aprile in maniera intensa ma in sicurezza. Per questo alcune associazioni e movimenti politici cittadini hanno invitato tutte le persone che lo desiderano a celebrare la Festa di liberazione in maniera diversa, cioè portando un fiore con un biglietto e una frase e posarlo davanti alla Stele della Resistenza ai giardini del Botta. Tutto avverrà tra le 16 e le 17 del 25 aprile. Chi aderirà dovrà allontanarsi senza sostare per non creare assembramenti. Hanno firmato l’invito: Anpi di Ivrea e basso canavese, Ecoredia, Forum Democratico, Laboratorio Civico, Libera Ivrea, M5s, Pd, Viviamo Ivrea e Zac

