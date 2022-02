Tutto è bene quel che finisce bene e sarebbe potuto finire davvero a carte quarantotto. Sabato prossimo, dalle 15 alle 20, in Santa Marta, il Partito democratico andrà a congresso per il rinnovo delle cariche. Allelulia, allelulia, ci sarà un’unica lista, quella del segretario uscente Luca Spitale. Alla fine, dopo una trattativa durata giorni, ci si è messi d’accordo per un direttivo composto da 26 membri (di cui 14 filo-Spitale, almeno in teoria) e si poteva arrivare, stando alla statuto, sino a 40.

Chiaro a tutti che due liste e due candidati a segretario, avrebbe [...]