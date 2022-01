“Un altro comunista in meno….”. Con questa frase Pino Esposito, da poco nominato consigliere della Fondazione dello Storico carnevale di Ivrea su indicazione della Lega e dei Fratelli d’Italia aveva salutato su Facebook la morte del presidente del Parlamento europeo Davi Sassoli. Lo ha scritto. Lo han letto in tanti, in molti si sono arrabbiati e lui si è dimesso. Evviva…. Vigile del fuoco in pensione, già Aiutante di campo e ufficiale di Stato maggiore del carnevale, non c’è solo questo post che ha fatto dire a Sertoli “Questo non [...]



