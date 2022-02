Un’altra occasione persa per rilanciare il commercio in Ivrea. Stiamo parlando di “Un Carnevale in vetrina”, nuova iniziativa dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Fondazione, il Museo Storico del Carnevale e la sede locale di Ascom: una mostra itinerante di circa duecento fotografie distribuite ed esposte in altrettante attività commerciali. Bar, negozi, panetterie, ristoranti, pizzerie, edicole, alimentari…

Avrebbe potuto coinvolgere i professionisti del settore, dando risalto così ad una categoria, quella dei fotografi, che in questi due anni di pandemia, insieme ai commercianti, è stata fortemente penalizzata, e che ancora sta pagando il prezzo delle [...]