IVREA. Un altro micro cellulare nascosto dai detenuti in carcere

Un altro micro telefono cellulare recuperato dagli agenti della polizia penitenziaria all’interno del carcere di Ivrea.

E’ il secondo in due settimane. Negli ultimi sei mesi gli agenti hanno recuperato una decina di telefoni nascosti dai detenuti. L’ultimo ieri, occultato nel motore del congelatore della saletta comune al terzo piano della casa circondariale, dove sono ristretti detenuti a regime ordinario.

A darne notizia Leo Beneduci, segretario generale Osapp, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria. “Solo il pronto intervento degli agenti sta evitando che l’istituto si trasformi in una sorta di call center – dice Beneduci – e questo nonostante il personale di Ivrea operi in condizioni estreme per la gravissima carenza di organico”.

L’Osapp chiede al Ministro Bonafede e al capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria un riconoscimento per i poliziotti che lavorano ad Ivrea, “in un carcere senza direttore e senza comandante titolari”.

