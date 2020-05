IVREA. Un alloggio comunale a disposizione di medici e infermieri

Dallo scorso venerdì i medici e gli operatori sanitari impegnati nei reparti Covid-19 dell’Ospedale di Ivrea, hanno un punto d’appoggio per recuperare energie psico-fisiche ed evitare spostamenti.

L’Amministrazione comunale ha, infatti, messo loro a disposizione per tutta la durata dell’emergenza, un alloggio di proprietà del Comune in disuso da oltre 6 anni, recentemente risanato e risistemato. Si trova in corso Garibaldi, in prossimità dell’ospedale.

“Sin dall’ inizio dell’epidemia, l’Amministrazione comunale ha pensato a possibili misure a sostegno della comunità, ma anche a iniziative concrete per aiutare il personale medico-infermieristico che ogni giorno è impegnato nell’ospedale cittadino per contrastare il virus tristemente noto – spiega l’assessore Giorgia Povolo – Abbiamo pensato a tutti coloro che giungono da lontano nella nostra cittadina per sostenere con il loro prezioso lavoro l’ospedale, ma anche a coloro che dopo turni lunghi e impegnativi hanno bisogno di riposare qualche ora”.

Valutata la necessità e verificata la disponibilità di locali, i lavori necessari sono stati realizzati in tempo record, grazie anche al prezioso contributo della squadra degli operai del Comune. L’Assessore Giorgia Povolo e il Vicesindaco Elisabetta Piccoli hanno poi, in prima persona, aggiunto un tocco femminile all’ambiente.

L’alloggio è arredato e la cucina attrezzata per la preparazione di pasti. Per motivi di igiene, considerando anche l’utilizzo temporaneo, le lenzuola in dotazione sono usa e getta. È, inoltre, stata predisposta una pulizia quotidiana del locale.

“Ringrazio il Comune di Ivrea per la preziosa vicinanza all’Azienda. Oggi l’alloggio, ieri la donazione…”, ringrazia il direttore generale dell’Asl To4 Lorenzo Ardissone.

Commenti