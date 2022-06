Tutti, chi più chi meno, l’altra sera, in consiglio comunale, sapevano di una lettera inviata dall’Ufficio tecnico alla giunta per dire che loro non ce la potranno mai fare a star dietro a tutti i bandi vinti dall’Amministrazione comunale. Un appello ad assumere altro personale, non foss’altro che nell’area progettazione sono rimasti appena in due. Chiamatela un po’ come volete: formale richiesta di aiuto, appello al buon senso, ragione che vince sull’emotività.

Parliamo di opere per 20 milioni di euro spalmate su tre anni non certo di “micio micio miao miao” .

E detta così si [...]