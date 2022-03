La chiamano “Grande Ondata”. La stanno aspettando. Non è ancora arrivata ma arriverà. Milioni di cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

Per questo, da adesso in avanti, anche in Italia, quel che si dovrà fare e pensare all’ospitalità.

A Ivrea, al consiglio comunale convocato per il 31 marzo si parlerà anche di questo, in risposta ad un’interpellanza presentata dal consigliere comunale Massimo Fresc.