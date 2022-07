“En Paradis no se ghe va ‘n carozza…”. E ancora: “As va nen an Paradis an carossa….”. Oppure: “In Paradis nò s’ ghe va miga ‘n carossa.” Sarà che non serve per l’aldilà, ma nell’aldiqua c’era, almeno nelle premesse, un gran bell’affollamento. L’appuntamento era per questa sera, con la sfilata di San Savino. Davanti a tutti la carrozza con il Vescovo. Fino a qualche tempo fa (così ricordano gli eporediesi) non ci sarebbe stato nessun altro a bordo, tolto il sindaco e la mamma del vescovo. Oggi, a pochi mesi dalle elezioni amministrative, ci volevano salire in tanti per un bel bagno di folla tra scroscianti applausi sul lungodora.

Morale? Alla fine ci son saliti in quattro ed era dall’alba di questa mattina che in Municipio non si parlava d’altro. Oltre al sindaco e al Vescovo, al primo giro, anche il vicesindaco Elisabetta Piccoli e il presidente del consiglio Diego Borla. Al diavolo il galateo con le donne sedute “fronte viaggio”, il sindaco si è fiondato sul cavallo-mezzo al fianco del Vescovo e a Piccoli altro non è rimasto che dare la schiena, dirimpettaia insieme a Borla. Scorrettezza da gentleman? Sgarbo istituzionale? In realtà di donne, non delle Istituzioni, ne sono sempre salite un sacco (non nel primo giro) ma i sindaci mai e poi mai hanno rinunciato al proprio posto “a tu per tu” con Dio.

D’altro canto – ed è bene dirla tutta – sulla sfilata non esiste un’etichetta, né una tradizione… C’è però un precedente, quello dell’ex vicesindaco Elisabetta Ballurio, nel suo primo anno con Sertoli. Contrariamente all’oggi, decise che sarebbe stato meglio prenotare un posto in prima fila ma in una seconda carrozza.

Altri tempi….

Per la cronaca il secondo giro è stato tutto per l’assessora Costanza Casali e per il presidente del consiglio Diego Borla… Alè!

Si dirà, ma con tutti i problemi che ci sono, la guerra, la crisi, il petrolio, l’acqua, la fame nel mondo, possibile che sotto le rosse torri non ci sia null’altro di meglio di cui parlare…. Boh!

