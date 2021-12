Martedì 14 dicembre

LA FELICITÀ DEL LUPO CON PAOLO COGNETTI

Presentazione del nuovo libro di Paolo Cognetti, acclamatissimo scrittore italiano, vincitore con “Le otto montagne” del premio Strega. Ore 19, Zac! Zone attive di Cittadinanza – Via Dora Baltea, 40b. A cura de La Galleria del Libro. Ingresso libero. Informazioni e prenotazioni: 0125 641212

Venerdì 17 dicembre 2021

MAURIZIO BLATTO IN STO ASCOLTANDO DEI

DISCHI… DI NATALE

Il crooner della critica musicale italiana ci racconta il suo libro e ci consiglia le sue canzoni di Natale. Ore 19, La Galleria del Libro, Via Palestro, 70. A cura de La Galleria del Libro. Ingresso libero. Informazioni e prenotazioni: 0125 641212

Sabato 18 dicembre 2021

RITORNO AL FUTURO

Passeggiata che parte dal Visitor Centre di Ivrea e prosegue nella Core Zone Unesco in compagnia di alcuni ex operai olivettiani.Dopo la passeggiata laboratorio di pittura per tutti i bambini presso l’Adriano Olivetti Leadership Institute. Per insegnanti, educatori, famiglie e bambin* dai 6 anni dalle ore 15 alle ore 18, Visitor’s Centre, via Jervis e Core Zone Unesco.

A cura di Città di Ivrea – “Ivrea, città industriale del XX secolo” Patrimonio Mondiale UNESCO e Laboratorio- Museo Tecnologic@mente – Fondazione Natale Capellaro. Partecipazione gratuita. Informazioni e prenotazioni: https://forms.gle/6ixJkmcPMVnwvgjGA scuole@museotecnologicamente.it

LETTERE A YVES

Reading-spettacolo tratto da “Lettere a Yves Saint Laurent” di Pierre Bergé con Pino Ammendola, partecipazione straordinaria di Eva Robbins, musiche originali composte ed eseguite al pianoforte da Giovanni Monti. Ore 20.45, Teatro Giacosa – Piazza del Teatro, 1. COSTO: Platea: Euro 24,00+3,00 – Palchi: Euro 22,00+3,00 – Loggione: Euro 14,00+2,00. A cura di Associazione Il Contato del Canavese. Informazioni e prenotazioni: Tel 0125641161 biglietteria@ilcontato.it http://www.ilcontato.it

Martedì 21 dicembre 2021

CONCERTO DI NATALE

Quarto concerto della stagione musicae 2021/2022 dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte. Nidi Ensemble e Alessandro Nidi, pianoforte e direttore. “Scrooge – Il canto di Natale di Dickens”. Ore 21, Auditorium Mozart, Corso Massimo D’Azeglio, 69. A cura di Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte. COSTO: Euro 18,00. Informazioni e prenotazioni: 0125.425123 – segreteria@orchestragiovanile.it

Sabato 1 gennaio 2022

CONCERTO DEL PRIMO DELL’ANNO

Sunshine Gospel Choir diretto dal maestro Alex Negro. Ore 17, Teatro Giacosa – Piazza del Teatro, 1. COSTO: Platea: Euro 30,00+4,00 – Palchi: Euro 30,00+4,00 – Loggione: Euro 22,00+3,00. A cura di Associazione Il Contato del Canavese

Informazioni e prenotazioni: Tel 0125641161 biglietteria@ilcontato.it http://www.ilcontato.it

Sabato 8 gennaio 2022

WELCOME TOUR IVREA

Ivrea come non l’avete mai vista!

Ogni primo sabato del mese due itinerari di 2 ore per non perdere davvero nulla della città! a cura di Turismo Torino e Provincia in collaborazione con Theatrum Sabaudiae.

Ore 10.30 CENTRO STORICO

Una visita guidata a piedi per ripercorrere la storia della città e dei suoi monumenti. PARTENZA: Turismo Torino e Provincia, Piazza Ottinetti

Ore 15 SITO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO “IVREA CITTÀ INDUSTRIALE DEL XX SECOLO”. Una passeggiata guidata alla scoperta dell’eredità architettonica di Adriano Olivetti. PARTENZA: Visitor’s Centre, via Jervis

COSTO: Euro 14,00 Intero – Euro 11,00 Ridotto – Gratuito minori 10 anni –

Informazioni e prenotazioni: Ufficio del Turismo di Ivrea – tel. 0125618131 – https://www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi/welcome- tour-ivrea

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

Di William Shakespeare. Traduzione di Antonio Mazzara, adattamento a cura della compagnia con (interpreti e personaggi, in ordine alfabetico) Paolo Arlenghi, Jurij Ferrini, Maria Rita Lo Destro, Agnese Mercati , Chiara Mercurio, Federico Palumeri ,Stefano Paradisi, Michele Puleio, Rebecca Rossetti. Assistenti alla regia Sonia Guarino, Claudia Tura, regia di Jurij Ferrini

COSTO: Platea: Euro 24,00+3,00 – Palchi: Euro 22,00+3,00 – Loggione: Euro 14,00+2,00. A cura di Associazione Il Contato del Canavese. Informazioni e prenotazioni: Tel 0125641161 biglietteria@ilcontato.it http://www.ilcontato.it

MERCATI

Sabato 18 dicembre

Mercato delle eccellenze canavesane, piazza Freguglia

Sabato 18 dicembre

AltrMercato dello Zac!, dalle 9 alle 13, mercatino di produttori in via Dora Baltea 40B

Domenica 19 dicembre

Piazza Freguglia

Tutti i martedì di dicembre

Piazza 1° maggio. Dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Mercato Campagna Amica. Ortaggi e frutta di stagione, formaggi e trasformati, filiere produttive corte a chilometri zero.

Commenti