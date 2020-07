IVREA. Truffa ai condomini, architetto indagato

Gestiva decine di stabili a Ivrea e i canavese. E’ indagato per truffa e appropriazione indebita dalla Procura di Ivrea. Lui è Edoardo Moscheni, architetto e amministratore di condomini. In un caso aveva chiesto, durante un’assemblea, l’approvazione di un finanziamento per poter eseguire dei lavori ad un tetto e poi dalla BNL (falsificando la delibera) aveva ottenuto il doppio della somma necessaria, facendo transitare i soldi da un conto corrente ad un altro, cioè il suo.

Ma c’è davvero molto ma molto di più nelle denunce al vaglio del pm Elena Parato, tra gli altri seguite dagli avvocati Celere Spaziante e Marco Stabile.

Tutto è precipitato quando a Moscheni sono succeduti altri amministratori. Per altri il problema è sorto durante la compravendita di alloggi con l’obbligo che c’è di certificare il pagamento di tutte le spese condominiali.

E si è scoperto che molti finanziamenti non erano stati onorati, stesso film con le bollette i fornitori e le polizze assicurative. Parliamo di decine di migliaia di euro, per un totale che potrebbe superare il milione di euro.

A volte Moscheni si sarebbe anche presentato in banca per chiedere finanziamenti con delibere assembleari mai esistite.

Ora quel che si cercherà di capire è quanto si riuscirà a recuperare delle somme distratte, a volte piccole, altre molto grosse, anche 100 e 150 mila euro.

Il pm potrebbe procedere nei prossimi giorni con sequestri conservativi.

