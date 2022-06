La vicesindaca Elisbetta Piccoli lo ha promesso. Giurin giuretto troverà i soldi necessari per un secondo bando e distribuirà contributi a tutti quei commercianti che non hanno mai saputo del primo, molti dei quali firmatari di una petizione depositata in Municipio nelle scorse settimane. Lo ha fatto l’altra sera in consiglio comunale rispondendo ad una mozione presentata dal grillino Massimo Fresc e da Francesco Comotto di Viviamo Ivrea.

“L’intenzione c’è compatibilmente con i fondi che riusciremo a reperire” ha specificato Piccoli.

A ruota il sindaco Stefano Sertoli pur sottolineando che una petizione perfetta avrebbe [...]