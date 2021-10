Incredibile ma vero. Mercoledì scorso alla conferenza dei capigruppo convocata dal sindaco Stefano Sertoli per discutere del nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione dello storico carnevale, l’organizzatore, cioè Sertoli, non s’è presentato. Se ne andava, senza fretta, in giro per la città pedalando in bicicletta, come in quella famosa canzone di Riccardo Cocciante. Alzi la mano chi se la ricorda…. Peccato solo non fosse la “domenica mattina”, verrebbe quasi da dire.