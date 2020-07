IVREA. Tribunale sotto organico: proclamato lo stato di agitazione del personale

Stato di agitazione del personale degli uffici giudiziari di Ivrea. Lo hanno proclamato questa mattina Cgil, Cisl e Uil scrivendo al capo dipartimento del Ministero della Giustizia, al presidente del tribunale, al sindaco di Ivrea e alla sindaca di Torino.

I sindacati denunciano “la disastrosa situazione relativa all’amministrazione della Giustizia ad Ivrea con il personale ridotto ben oltre la soglia di sopravvivenza degli uffici”. Secondo Cgil, Cisl e Uil la “scopertura” del personale arriva al 40%, “tanto da prospettare per i prossimi mesi una condizione di caos ingestibile che renderà difficoltoso, per non dire quasi impossibile, assicurare il fondamentale servizio”.

Il tribunale di Ivrea serve una zona con oltre mezzo milione di abitanti. “Numerosi richiami e solleciti, giunti da più parti, hanno ottenuto la totale indifferenza del Ministero, generando un contesto non più tollerabile”, aggiungono i sindacati. Programmate, a partire dal 1 settembre, una serie di proteste che porteranno anche alla dichiarazione di sciopero.

