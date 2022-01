“E’ normale che i pullman saltino completamente le corse (anche due di seguito) obbligando una persona (pure disabile) a farsi da San Bernardo a Talponia a piedi per andare a recuperare il figlio al nido? Tutti i giorni alle 15.30? Qualcuno sa il perché i pullman non passano?”. Così scriveva Alice su Facebook nello scorso mese di ottobre. Era lo sfogo amaro di una cittadina che le aveva provate tutte per farsi sentire da GTT. Nulla da fare…

S’aggiungevano – e ancora s’aggiungono …. – Autobus sgangherati. Autobus che perdono i pezzi. Autobus sovraffollati [...]