La scorsa settimana l’avvocato Alberto Bazzani si è recato in Procura a Ivrea per presentare un esposto contro GTT firmato da quasi un centinaio di “Utenti GTT cornuti e mazziati” formatosi su Facebook per iniziativa del consigliere comunale di Pavone Andrea Occleppo.

All’indice le corse che saltano, le attese infinite alle fermate, gli autobus che prendono fuoco o che perdono i pezzi, quelli sovraffollati alla faccia delle norme anti assembramento e, soprattutto studenti, con regolare abbonamento, lasciati a piedi.

Si tratterà di una vera e propria “class action”, forse unica nel [...]