IVREA. Trasporti: Avetta (Pd), si sperimenti tpl elettrico canavese

Il consigliere regionale Alberto Avetta (Pd), esorta la Regione ad accogliere la proposta di un modello sperimentale di trasporto pubblico per il canavese, adottando in 16 Comuni “un sistema di trasporto pubblico urbano e suburbano completamente elettrico”, attraverso la sostituzione integrale del parco autobus esistente. “Questa mattina a Ivrea, intervenendo al convegno sulla mobilità sostenibile organizzato da Cgil, Cisl e Uil – sottolinea Avetta – gli assessori regionali Matteo Marnati e Marco Gabusi hanno annunciato l’investimento di 70 milioni per l’acquisto di 220 autobus elettrici per tutto il Piemonte. Una buona notizia, ma l’eporediese non chiede solo qualche unità di bus green in più. Ha avanzato la proposta di un modello sperimentale, ovvero adottare per i 16 Comuni interessati un sistema di trasporto pubblico completamente elettrico. Tale sperimentazione sarebbe coerente con la storia industriale, culturale e sociale di Ivrea, riconosciuta come patrimonio dell’Unesco”. “Tra le aziende private – rimarca – ci sono realtà che potrebbero essere interessate a investire sulle energie sostenibili e quindi sull’infrastruttura di ricarica necessaria per la mobilità elettrica. E Legambiente di Ivrea ha proposto un progetto di mobilità sostenibile che coinvolga tutta la città a cominciare dalle sue scuole”.

