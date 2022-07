Dramma questa mattina nell’area della Fiera di San Savino. Uno stallone del team di Samuel Pedrotta s’è accasciato a terra ed è morto, si presume per un colpo di calore. La notizia ha immediatamente fatto il giro della città.

Sempre nell’ambito dei festeggiamenti, sabato sera, durante la sfilata delle carrozze, a San Grato, un cavallo si è sentito male, lo hanno bagnato e tutto si è risolto per il meglio.

Insomma, la verità è che l’estate è una bella stagione, ma come noi soffriamo il caldo lo soffrono anche gli animali, compresi i cavalli.

Dietro l’angolo l’aumento molto rapido della temperatura corporea e la difficoltà dell’organismo a riportarla a livelli normali. “Il colpo di calore – ci racconta un esperto – può colpire sia i cavalli in box sia al paddock. Box poco ventilati e capannine da paddock poco ombreggiate si possono trasformare in piccoli forni. Come prima cosa si dovrebbe evitare di lavorare con il cavallo nelle ore troppo calde della giornata. Se il cavallo è all’aperto occorre assicurarsi che abbia una zona d’ombra dove potersi riparare dal sole e dal caldo. Il colpo di calore spesso si presenta con piccole cose che potrebbero sembrare normali. Nel caso in cui il cavallo stia sudando eccessivamente, abbia il respiro affannato ed affrettato, abbia un’aria molto sofferente a causa di un malessere generale va immediatamente bagnato con acqua fredda…”

