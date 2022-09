Anche per quest’anno, da sabato 1° ottobre sino a domenica 13 novembre, in Piazza Rondolino a Ivrea sarà in esercizio la Ruota Panoramica della ditta Parisi Gerky. L’attrazione ha un’altezza di 32 metri e permette una visuale a 360° sulla Città e sul panorama circostante.

L’Assessore Costanza Casali, che aveva fortemente voluto già nel 2021 la presenza della ruota, dichiara di essere soddisfatta del ritorno dell’attrazione visto il successo riscontrato lo scorso anno. “Sicuramente la presenza della ruota in zona limitrofa al centro storico potrà portare un giovamento in termini di afflusso nell’area commerciale cittadina, con possibili ricadute sulle attività economiche. Invito pertanto tutti sabato 1° ottobre alle ore 15.00 all’inaugurazione dell’attrazione, comunicando che le prime 50 persone che in tale giornata si presenteranno alla cassa avranno diritto ad un biglietto gratuito. In oltre, quest’anno l’amministrazione ha deliberato di compensare i parcheggi non a pagamento occupati dalla ruota panoramica con l’individuazione di altrettanti parcheggi blu (fino a un massimo di 9) che per il periodo saranno usufruibili gratuitamente dai cittadini.”

L’offerta presentata dalla candidatura della ditta Parisi prevede inoltre la cessione al Comune di 2.000 buoni sconto del valore di 1 Euro che verranno distribuiti ai commercianti eporediesi e 500 biglietti gratuiti da destinare alle onlus e enti benefici della zona.

La ruota panoramica sarà aperta tutti i giorni feriali dalle ore 15.00 alle 19.30 e dalle ore 20.30 alle 24.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 24.00 con orario continuato.

Il biglietto è gratuito fino ai 2 anni, 5 euro per i bambini da 2 a 12 anni e 7 Euro dai 12 anni in su.

Sono in programma, con date da definirsi, due mattine dedicate ai bambini, con ingresso gratuito ai minori di 13 anni accompagnati da adulto pagante e due mattine dedicate ai ragazzi disabili, con ingresso gratuito ai disabili e loro accompagnatori.

Innegabile che nell’anno in cui Ivrea è capitale italiana del libro la ruota contribuirà a rendere la città più attrattiva e turistica.

