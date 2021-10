Ascolta l'Audio Dell'Articolo

È stata riattivata questa mattina la Fontana di Camillo Olivetti oggetto, in quest’ultimo periodo, di un importante intervento di manutenzione che ha comportato anche la sostituzione del motore della pompa idraulica.

La Fontana sarà illuminata di rosa nella giornata odierna in occasione della campagna “Nastro Rosa” promossa congiuntamente dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e dall’ANCI e a seguire, fino al prossimo 17 ottobre l’“Ottobre Rosa 2021”, il mese internazionale della prevenzione del tumore al seno, e la celebrazione della Giornata Nazionale el 13 ottobredi sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, iniziative promosse dall’Associazione “Donna Oggi e Domani (A.D.O.D)-ODV.

