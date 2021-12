L’era di Re “Carlo Della Pepa” s’era conclusa con lui che batteva la grancassa su Facebook pronto a votare e a sostenere chi si fosse messo a lavorare pancia a terra per riportare in auge il castello e riaprire l’antica porta Bosone. Manco a dirlo Tony Ziliotto è di nuovo qui a riaprire le danze, ma anche il dibattito, puntando il dito sull’attuale giunta guidata da Stefano Sertoli, non foss’altro che, dice lui, “sulle Mura e su Porta Bosone” ancora non ha detto “beh”.

“L’ho incontrato circa un mese fa alla [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.