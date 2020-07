IVREA. Tolte le scritte

Il Comune ha provveduto a rimuovere le scritte inneggianti al fascismo comparse sui muri di Via Dora Baltea.

“Ci sono due ordini di problemi che vorremmo stigmatizzare – commentano oggi il sindaco Stefano Sertoli e il presidente del consiglio Diego Borla in una nota trasmessa ai giornali – Il primo riguarda scritte che inneggiano a un passato becero e assassino che deve per sempre essere bandito dalla nostra comunità civile come da ogni altra, o che fanno della razza un’arma di divisione e scontro. Il secondo riguarda l’inciviltà di chi imbratta i muri della città con qualunque scritta o segno grafico. Costoro non hanno il minimo rispetto dei beni comuni o di quei beni che, pur privati, si incrociano con la vita quotidiana di tutti. Come Sindaco e come Presidente del Consiglio di una Città esempio di democrazia e i cui figli hanno dato la vita per la libertà di tutti, non posso che stigmatizzare il ritorno alle peggiori parole d’ordine di un passato che cerca sempre di risvegliarsi e contro il quale ognuno di noi deve vigilare. Per questo, come Sindaco e come Presidente del Consiglio di una città di eccezionale bellezza non possiamo che criticare e stimolare a punire chi imbratta il nostro bene pubblico…”.

Insomma, ci ha messo un po’, ma alla fine l’Amministrazione comunale ha fatto quel che doveva fare

