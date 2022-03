“S’ils n’ont plus de pain, qu’ils mangent de la brioche”, disse Maria Antonietta d’Asburgo Lorena, regina di Francia, alla vista del popolo affamato. Correvano gli anni della Rivoluzione francese e sappiamo come andò a finire. Oggi come allora è della senatrice azzurra Virginia Tiraboschi una di quelle frasi destinate a non essere dimenticate, tanto sono superficiali e stupide. Fa più o meno così: “Se i cittadini s’incazzano, stordiamoli con il taser…”. E delle due l’una. O sa quel che scrive o non lo sa e sarebbe anche peggio!

Buona la seconda, la [...]