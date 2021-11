Allora com’è andata la verifica di maggioranza di martedì scorso….

Ti rispondo perchè sono un po’ masochista…

E vabbè…

Tutto bene…

E già… E le polemiche sul consiglio: Piccoli, Ceratti, Tiraboschi…

Oggettivamente lo svolgimento del consiglio è un tema che interessa poco i cittadini. I problemi sono altri, soprattutto in una fase complicata di post pandemia come questa. Quindi per esempio l’assessore Giorgia Povolo ha fatto una bella relazione sui servizi socio assistenziali e sui rapporti con gli altri comuni.

E delle litigate non avete parlato? Impossibile…