Ritorna Sabato 15 maggio la raccolta di generi di prima necessità organizzata da 18 diverse associazioni del territorio e che si svolge contemporaneamente in 7 diversi grandi supermercati ed esercizi commerciali, siti non solo in Ivrea (Carrefour, Ortolino, Meliloto, Md, Famila e Conad) ma anche a Burolo (Carrefour), Montalto (Eurospin) e Banchette (In’s).

COndiVIDdiamo nacque nell’aprile 2020 durante la prima fase della pandemia da COVID-19, come raccolta giornaliera solidale a beneficio delle persone fragili o rese fragili dalla pandemia stessa.

Durante la seconda fase della pandemia, la raccolta solidale è stata riformulata con frequenza all’incirca bimestrale. Il primo evento si è svolto il 19 dicembre 2020, proprio a ridosso di Natale. Il secondo appuntamento ha avuto luogo il 13 marzo 2021. Il prossimo sabato 15 maggio segna la terza data in calendario per questo importante appuntamento che sin qua ha consentito di raccogliere non meno di 2 tonnellate di prodotti in ciascuna delle due giornate già svolte!

Se prima del COVID le vulnerabilità presenti sul territorio riguardavano in buona parte persone con background migratorio, oggi a questa moltitudine si sono aggiunti casi di bambini e adulti, di (ex) lavoratori dipendenti e commercianti o imprenditori: davvero c’è bisogno che tutti diano una mano a tutti.

“Per fortuna – dicono gli organizzatori della raccolta – la Comunità dell’Eporediese sta dimostrando di avere un grande cuore, sicuramente ben testimoniato dai risultati delle raccolte di COndiVIDiamo e siamo certi che anche sabato non mancherà di attivarsi…”.

E per chi volesse aderire, ecco qualche indicazione per orientare le donazioni verso quei prodotti che servono maggiormente in questo momento:

– latte, caffè`, sale, alimenti per la prima infanzia (omogeneizzati di carne/ pesce/ formaggio/ frutta, biscottini, pastina, ecc.);

– prodotti per la cura dell’igiene dei più piccoli

– prodotti per l’igiene della persona

– detersivi (per i piatti o per il bucato)

– detergenti e prodotti per la pulizia della casa

In generale, si raccolgono prodotti non deperibili, a lunga conservazione, che non necessitano di essere conservati in frigorifero o in freezer.

