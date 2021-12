Se non altro, merito di un’interpellanza del consigliere comunale Andrea Benedino, adesso si conosce il cronoprogramma dei lavori per l’abbattimento dell’ex Cena. A domanda, l’altra settimana, in consiglio comunale, ha risposto l’Assessore Michele Cafarelli ipotizzando un avvio dei lavori per la prossima primavera.

Sua anche l’ipotesi di trasferire temporaneamente nell’ex centro di cottura di via San Nazario (dove sono presenti delle celle frigorifero ottimali per la conservazione di alcuni reperti a rischio tarme) gli arredi del Museo Garda e la gran parte dei reperti della collezione Etnografica (2700 reperti), s’intendono quelli che non si [...]