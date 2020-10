IVREA. Teatro popolare. Il programma

Si terrà sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020, all’Auditorium Mozart di Ivrea, il weekend di presentazione degli spettacoli di teatro popolare organizzati dalla Cittadella della Musica e della Cultura di Ivrea e del Canavese fino al mese di dicembre, a recupero degli spettacoli non andati in scena nella stagione teatrale 2019/2020. La XIII stagione si era interrotta a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 dopo lo spettacolo del 1 e 2 febbraio 2020. Togliendo agli abbonati e al pubblico la possibilità di assistere agli ultimi tre spettacoli e a quello omaggio con protagonista Giancarlo Moia. Ed è proprio Giancarlo Moia il protagonista del weekend del 17 e 18 ottobre, in un programma dal titolo “Mej che gnente”. Si manterrà il doppio turno di spettacolo, alle 21 del sabato e alle 15,30 della domenica, per rispettare le normative in vigore per il contenimento del contagio (la capienza consentita viene ridotta a circa la metà) e permettere la sanificazione degli ambienti tra un turno e l’altro, a salvaguardia della salute di pubblico, lavoratori e artisti.

Questo il programma in dettaglio:

Sabato 17 ottobre 2020 | ore 21 – Domenica 18 ottobre 2020 | ore 15,30

SERATA DI PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2020

MEJ CHE GNENTE. Spettacolo teatrale comico dialettale con Giancarlo Moia e Luca Moive

Sabato 7 novembre 2020 | ore 21 – Domenica 8 novembre 2020 | ore 15,30

CULA BUNANIMA, Commedia in tre atti di Ugo Palmerini. Regia di Massimo Torrelli. Compagnia teatrale: “Nuova Filodrammatica Carrucese”

Sabato 21 novembre 2020 | ore 21 – Domenica 22 novembre 2020 | ore 15,30

CARLIN CERUTTI SARTO PER TUTTI. Commedia in due atti di Amendola e Corbucci. Regia di Daniela Stievano. Compagnia teatrale “Volti Anonimi”

Sabato 12 dicembre 2020 | ore 21 – Domenica 13 dicembre 2020 | ore 15,30

FINALMENT…LA MIA ÖCASIUN. Commedia in due atti di Christian La Rosa. Regia di Carlo Antonio Panero. Compagnia teatrale “D’la Vila”

Abbonamenti e biglietti

A tutti gli spettacoli si può accedere con l’abbonamento della stagione 2019/2020, previa prenotazione. Tutti gli abbonati vengono contattati telefonicamente per la riassegnazione del posto. Eventuali biglietti di ingresso ai singoli spettacoli, a pagamento, saranno disponibili fino ad esaurimento dei posti consentiti. Per informazioni: 0125.425123, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 19.

ORARIO DI SEGRETERIA: Associazione Cittadella della Musica e della Cultura di Ivrea e del Canavese, corso Massimo d’Azeglio n. 69, 10015 Ivrea (TO), 0125.425123 (dal lunedì al venerdì 14/19), segreteria@cittadella-ivrea.it

SEDE DEI CONCERTI: Auditorium Mozart, corso Massimo d’Azeglio n. 69, 10015 Ivrea (TO)

