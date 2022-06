Comune turistico, uguale “tassa di soggiorno”. La Regione non aveva fatto in tempo a dare l’annuncio ufficiale che già in Municipio stavano pensando a come fare per raggranellare qualche spicciolo.

L’altra sera, in consiglio comunale, dopo le polemiche dei giorni precedenti sull’importo che era di 3 euro ed è poi dimagrito a 1,5 euro sotto i colpi della Consulta, della Commissione commercio, di Ascom, Confesercenti e tanti altri, è stato approvato il regolamento.

Morale? Da settembre chi pernotterà nelle strutture ricettive cittadine pagherà 1,5 negli alberghi e bed and breakfast e 1 euro nei [...]