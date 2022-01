In occasione della Giornata della Memoria, sabato 29 gennaio è in programma l’apertura straordinaria del rifugio antiaereo, a partire dalle ore 15 e fino alle ore 17, con la lettura di un racconto sul lager di Treblinka e la sua triste vicenda, per fare memoria a ottant’anni dalla sua costruzione da parte delle SS. “Un modo – spiega il presidente dell’Anpi Mario Beiletti – per ricordare le vittime e i testimoni che il nazismo volle cancellare dalla storia e che riemergono nelle voci dei giovani studenti di oggi che non si arrendono all’odio e al razzismo perché nessuna comunità è possibile se non partendo da ciò che non è possibile dimenticare…”

Il racconto verrà ripetuto, con diverso apparato scenico, al liceo Gramsci, martedì 1° febbraio dalle 8 alle 10 per le classi del biennio e dalle 10,10 alle 12 per le classi del triennio.

L’Anpi ha anche deciso, su suggerimento della consigliera comunale Gabriella Colosso, di regalare un cofanetto di 4 libri di Liliana Segre ai ai 5 Licei di Ivrea. Infine il 27 gennaio, l’Anpi depositerà un fiore al Cimitero ebraico di Ivrea per ricordare le vittime dei lager.

Tra le altre iniziative in programma ce n’è una, “Lascia un pensiero per non dimenticare”, organizzata da Laboratorio Civico Ivrea in collaborazione con la Comunità Ebraica di Torino. Si tratta di un invito a posare un biglietto con un pensiero nella bacheca predisposta sul muro della Sinagoga in Via Quattro Martiri, davanti alle tre Pietre d’Inciampo, nell’arco della giornata di giovedì 27 gennaio, dalle 9.00 alle 19.00.

“Ci sembra che un gesto di questo tipo – dicono Erna Restivo di Laboratorio Civico e Liliane Barda dell Comunità Ebraica di Torino e Ivrea – per quanto piccolo e simbolico, possa stimolare momenti di riflessione per chi lo desidera e contribuire ad aggregare la comunità, almeno idealmente, considerata la situazione epidemiologica ancora critica, in occasione di questa giornata così importante.

Aderiscono all’iniziativa: ANPI, Spille d’Oro, Casa delle Donne, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, Forum Democratico, LucyAssociazione, Movimento 5 stelle, Osservatorio Migranti, Partito Democratico, Libera, SAE-Segretariato Attività Ecumeniche, Viviamo Ivrea, ZAC!

