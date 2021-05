Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SABATO 22 MAGGIO alle ORE 18.00, allo ZAC! SYUSY BLADY (alias di Maurizia Giusti) presenta e firma

il libro LA DEA CHE CREO’ L’UOMO (Uno Edizioni). Ingresso libero

Dio non è un uomo con la barba, anche se Enki (il dio sumero) l’aveva ed è servito da modello a Michelangelo!

Dio è donna, una dea in carne e ossa, forse molto in carne: Ninmah.

Una genetista che con grande perizia riuscì a fare l’uomo, divenendo la genitrice di tutti noi.

Dopo di lei Inanna, dea dell’amore e della guerra, tentò la scalata al potere, ma fu ridotta al silenzio.

Dopo anni di indagini e viaggi, alla ricerca della dea nel mondo, prendendo in esame i miti sumero/accadici Syusy Blady arriva a questa conclusione tra le teorie sulla dea madre e le ipotesi sugli antichi astronauti.

Dio, all’inizio, era una Dea, la Dea Madre, la Dea dai mille nomi e dai mille volti.

Con La Dea che creò l’uomo scoprirai: come mai l’immagine della Dea è stata negata, demonizzata e poi sostituita; la logica del fallo, la logica del seno; e molte altre cose ancora

Infine, leggendo i miti con mente aperta, capiremo che non raccontavano favole…

SYUSY BLADY

Eclettica autrice, conduttrice e regista, ha conquistato grande popolarità grazie alla trasmissione televisiva “Turisti per caso”. Appassionata di cinema ha recitato nell’ultimo film di Federico Fellini “La voce della luna” e ha debuttato nella regia con il corto “Ciccio Colonna”, premiato con una menzione speciale ai nastri d’argento nel 2001. Tra le sue numerose pubblicazioni editoriali ricordiamo “Il manuale della Tap Model” (1990, Longanesi), “Misteri per caso” (2011, Rizzoli), “Il Paese dei cento violini”(2018, Piemme).

