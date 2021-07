Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Mercoledì sera in Consiglio Comunale la fermezza dei gruppi di opposizione ha consentito di sventare un attacco da parte dei consiglieri di maggioranza che mirava nei fatti a far saltare la Presidente della Consulta degli Stranieri Gabriella Colosso e quindi a mettere in crisi il lavoro della Consulta stessa.

Un attacco subdolo e velato di ipocrisia, che si nascondeva dietro la richiesta di sostituzione forzata in quanto “non straniera”, quando era noto alle cronache come quella scelta fu il frutto di un percorso condiviso e mirato proprio a far maturare delle disponibilità a svolgere ruoli di primo piano a esponenti delle comunità straniere, come i numerosi attestati di stima emersi in queste ore stanno a dimostrare.

Il Partito Democratico di Ivrea denuncia con forza quanto avvenuto e si schiera una volta di più a favore dell’integrazione delle tante Comunità straniere presenti nel nostro territorio.

Il compromesso trovato in Consiglio – che abbiamo sostenuto con serietà e correttezza e che porterà in autunno ad un rinnovo degli organi direttivi della Consulta e ad un passo indietro di tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza dagli organismi direttivi – consente di salvaguardare questo importante strumento di partecipazione sottraendolo alle beghe politiche cittadine.

Da parte nostra come PD, attraverso l’impegno dei nostri consiglieri comunali, ed in primis della consigliera Colosso, non mancheremo di far avere il nostro sostegno al lavoro della Consulta.

Segreteria Circolo PD Ivrea

