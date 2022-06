L’Ivrea Summer Festival torna ad animare le serate dell’estate eporediese 2022, proseguendo così il nuovo passo nella programmazione degli eventi in Città già avviato lo scorso anno.

Il Festival estivo “…A riveder le stelle – Ivrea Summer Festival 2022” avrà nuovamente il suo cuore pulsante nel cortile del Museo civico P. A. Garda e sarà parte del più ampio calendario che andrà a caratterizzare l’anno di Ivrea Capitale Italiana del Libro 2022.

“L’intento dell’Amministrazione – precisa l’Assessore alla Cultura Costanza Casali – come lo scorso anno, è quello di offrirsi come regia del Festival estivo ma più in generale di coordinare le iniziative in programma in Città in un anno così ricco di eventi come quello che ci aspetta. Ogni Associazione, pur mantenendo la propria identità, concorre all’anno da Capitale Italiana del Libro con eventi che a questa tematica si ispirano. Concedendo l’utilizzo gratuito del cortile del Museo Civico P.A. Garda e il suo allestimento, o in caso di pioggia del Teatro Giacosa, si è nuovamente scelto di agevolare gli organizzatori sui costi fissi dei singoli eventi a vantaggio di una più ricca programmazione”.

Per garantire sostegno ad attività, iniziative e progetti culturali, turistici e di promozione del territorio, anche per il 2022 le Associazioni culturali hanno potuto partecipare al Bando per l’erogazione di contributi economici.

Sette associazioni culturali premiate dal Bando per oltre 70 eventi che animeranno l’estate eporediese, spaziando dalla musica, al cinema, al teatro, a conferenze, a contest fotografici, a mostre d’arte (in allegato l’elenco).

“La programmazione dell’Ivrea Summer Festival quest’anno è davvero ricca – prosegue l’Assessore alla Cultura Costanza Casali – ulteriormente incrementata dallo scorso anno per numero di eventi. Un gran traguardo per la città di Ivrea, anche considerando che a questi eventi si aggiungeranno il programma ufficiale e quello collaterale di Capitale Italiana del Libro che saranno presentati nel corso di una conferenza stampa dedicata il 18 giugno, il programma della Festa di San Savino e tantissimi altri ancora

10/06/2022 h. 21:30 LUCIANA LITIZZETTO – IO MI FIDO DI TE

Dal libro Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore, conversazione in scena con Luciana Littizzetto e Laura Curino. L’incasso sarà devoluto a CasaOz Onlus. Presso: Cortile del Museo Civico P.A. Garda

A cura di: Il Contato del Canavese. Biglietti: € 5,00. Info e vendita: Il Contato del Canavese 0125 641161 – La Galleria del Libro 0125 641212 – www.ilcontato.it

11/06/2022 h. 21.30 WOW IN CONCERTO

ANTEPRIMA MORENICA_NET ESTATE 2022-06-07 Evento Gratuito

Presso: Zac! Movicentro

Nell’ambito del progetto: Morenica NET _ Estate 2022 A cura di: Associazione Culturale Tecnologia Filosofica

18/6/2022 h. 21:30 LA STRADA CHE VA IN CITTÀ

Di Natalia Ginzburg, con Valentina Cervi, regia Iaia Forte. Produzione Pierfrancesco Pisani – Infinito Teatro e Coop. CMC Nidodiragno in collaborazione con Riccione Teatro. La storia di una ragazza che sceglie di fare un matrimonio d’interesse, di prendere la strada che va in città, per poi accorgersi che il vero amore è altrove… Passioni senza via d’uscita, vite alla deriva, anime alla ricerca di un approdo sicuro dove lenire le proprie delusioni. Segue intevento su Natalia Ginzburg a cura di Davide Gamba (Mondadori Bookstore)

Presso: Cortile del Museo Civico P.A. Garda. Nell’ambito del progetto: Morenica NET _ Estate 2022. A cura di: Associazione Culturale Tecnologia Filosofica. Biglietti: Intero € 12,00 – Ridotto (under 12, tessera Legambiente Dora Baltea, partecipanti ai tour di Life in Progress, studenti delle scuole superiori di Ivrea) € 9,00

Prenotazione consigliata ai numeri: 338 3781032 – 338 7625380

24/6/2022 h. 21:30 SAXOFOLLIA PORTRAITS

Concerto del Quartetto Saxofollia con Fabrizio Benevelli (sax soprano), Giovanni Contri (sax contralto), Marco Ferri (sax tenore), Alessandro Creola (sax baritono). Un gruppo di strumentisti ben affiatato, un repertorio vario ed accattivante e una tavolozza ricca di sonorità: questi gli elementi che caratterizzano lo spettacolo del quartetto Saxofollia. L’ascoltatore si troverà coinvolto in un mondo sonoro poliedrico e spumeggiante, mai ripetitivo e spesso inusuale. Segue presentazione del libro “Peggio di Un bastardo” di Charles Mingus – Ed. SUR 2015, a cura di Renato Cravero.

Presso: Cortile del Museo Civico P.A. Garda