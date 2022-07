• martedì 12 luglio, h. 15.00 nella Casa Circondariale Ivrea e alle h. 18.00 allo ZAC! – Movicentro

Gherardo Colombo presenta il suo libro IL PERDONO RESPONSABILE (ed. Ponte alle Grazie).

Perché il carcere non serve a nulla. Più di due terzi delle persone che escono dal carcere commettono nuovi reati. Si può trovare un’alternativa? Può la società stipulare con loro un patto di reciproca responsabilità?

L’autore si confronta nel primo pomeriggio con detenuti, volontari e personale della Casa Circondariale di Ivrea e alle ore 18.00 in un incontro pubblico condotto da redattori del giornale dal carcere “La Fenice” e Olivia Realis Luc.

(collaborazione di: Direzione e personale della Casa Circondariale, redazione del giornale dal carcere “La Fenice”, Libreria Mondadori, cooperativa ZAC)

• Mercoledì 13 luglio, h. 21.30, nel Parco dell’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa, Primo appuntamento della rassegna PRIMI PASSI dedicata quest’anno a Ermanno Olmi.

CSC-Archivio Nazionale Cinema Impresa (in collaborazione con CINETECA NAZIONALE) inaugura una rassegna dedicata alle opere prime di grandi cineasti italiani. Film giovanili che mostrano il talento, la passione e la tenacia degli autori che li han girati.

Proiezione del cortometraggio La mia valle (1955, durata 9’), seguito dal lungometraggio Il tempo si è fermato (1959, durata 90’), entrambi di Ermanno Olmi.

– lunedì 18 luglio h. 21.30 nel Cortile del Museo Garda: proiezione del film AL CENTO PER CENTO (FULL TIME) di Eric Gravel.

Girato con il ritmo implacabile del thriller, Gravel spoglia di retorica una vicenda ad alto tasso retorico, stando addosso a una donna che non è un’eroina ma, in una società che sfrutta e spolpa, finisce per compiere dei veri e propri atti da eroismo. Una storia che partendo dall’esperienza del singolo è in grado d’illuminare una storia collettiva. Proiezione connessa all’incontro del pomeriggio successivo

– martedì 19 luglio, h.18.30 presso lo ZAC! – Movicentro: presentazione del libro BUONGIORNO, LEI È LICENZIATA di Edi Lazzi (ed. GruppoAbele).

Storie di lavoratrici nella crisi industriale è il sottotitolo del libro che raccoglie le storie di alcune lavoratrici che hanno perso il lavoro e che qui si raccontano. Descrivono la fatica, la rabbia e la disperazione, e come per le donne sia ancora più difficile. Ma raccontano anche la fierezza e la dignità.

Dialogano con l’autore: Rita Cola (giornalista) e Gabriella Colosso (dell’associazione Lucy).

(collaborazione di: Libreria Mondadori, Associazione Lucy, CGIL Ivrea, cooperativa ZAC!

INFO: Associazione Rosse Torri Tel. 351 690 6071

