IVREA. Sulle note di Pifferi e tamburi, è partita l’edizione on-line del Carnevale

Un’Epifania senza la musica di pifferi e tamburi non la si sarebbe proprio potuta sopportare. E così, a Ivrea, come vuole la tradizione, questa mattina, alle 11, in diretta dal Teatro Giacosa, rigorosamente online come prescritto dalle norme anti-Covid, l’edizione 2021 dello storico Carnevale di Ivrea ha avuto inizio. “Un piccolo gesto fatto con il cuore – dicono Pifferi e tamburi – nella speranza di trasmettere a tutti emozioni, in attesa di tornare fra la gente. Un ringraziamento particolare al Contato del Canavese per la disponibilita e la cortesia”.

Commenti