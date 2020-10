Subito assunzioni negli ospedali dell’Asl To4. Lo chiede il Nursind

“Subito assunzioni! La macchina burocratica non può rallentare lo scorrimento delle chiamate dalla mobilità infermieri”. A chiederlo è Giuseppe Summa responsabile territoriale del Nursind (il sindacato delle professioni infermieristiche). Lo fa a diversi giorni dalla pubblicazione della delibera della mobilità di 42 infermieri. “Siamo ancora fermi e senza risposte – aggiunge – Ci risulta che non siano ancora partite le chiamate a tempo indeterminato per i dipendenti interessati. Non c’è tempo da perdere. In questo momento non possiamo permetterci che la burocrazia rallenti le assunzioni. Abbiamo bisogno di rinforzi urgenti. Se il sistema è in difficoltà si rinforzino anche gli uffici amministrativi e soprattutto il servizio del medico competente. Tutti ci aspettiamo risposte in tempi brevi…”.

