IVREA. Studenti dell’Olivetti depongono fiori in ricordo delle vittime del Congo

Oggi pomeriggio a Banchette (TO), presso il monumento ai caduti posto all’ingresso della Compagnia Carabinieri di Ivrea, quattro studenti, in rappresentanza del locale Istituto Superiore “Olivetti”, hanno deposto dei fiori in ricordo della tragedia avvenuta il 22 febbraio scorso nella Repubblica Democratica del Congo, dove hanno perso la vita l’ambasciatore della Repubblica Italiana e un giovane militare dell’Arma.

I ragazzi, nel rispetto delle misure connesse al contenimento delle norme anticovid, sono stati ricevuti dal comandante della Compagnia Carabinieri di Ivrea, dal comandante della Stazione e dal Presidente della locale sezione A.N.C. che li hanno ringraziati per l’iniziativa.

