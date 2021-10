Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Nei giorni scorsi, gli studenti di alcune classi II – dell’ indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” e ed altri delle classi V dell’indirizzo “Sistemi Informativi Aziendali” dell’Istituto Cena di Ivrea, accompagnati dai loro insegnanti, seguito accordo con l’Assessore all’Istruzione Giorgia Povolo e l’ufficio Istruzione del Comune hanno visitato le sale istituzionali del Palazzo municipale.



Un primo gruppo ha ricevuto il saluto del Sindaco e un secondo gruppo è stato accolto dall’Assessore al Personale, Giuliano Balzola che ha espresso il suo apprezzamento agli insegnanti “per aver messo in atto azioni di sensibilizzazione e avvicinamento agli organi politico-istituzionali Comunale, per far “toccare con mano” agli studenti i luoghi in cui si svolge l’attività politica ed amministrativa della Città e incoraggiare la partecipazione attiva e l’impegno politico nei ragazzi”.

Il percorso di visita si è svolto attraverso la Sala Dorata, la Sala del Consiglio e la Sala della Giunta. La visita guidata, condita da alcune notizie storico-artistiche ed architettoniche sul Palazzo e le sue sale, aveva lo scopo primario di illustrare ai ragazzi il funzionamento del Consiglio Comunale e l’organizzazione dell’Ente.

Un interessante valore aggiunto è stato offerto dalla possibilità di acquisire informazioni sul ricchissimo archivio comunale visionando uno dei volumi della “serie temporale antica” che contiene documenti dal 1180 al 1800. In particolare, per l’occasione, è stato esposto il Campagnolo, il libro figurato delle case e dei beni della Città e del territorio datato1789.

Commenti