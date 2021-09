Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Una bella inziativa che fa breccia nel cuore e nella sensibilità delle persone più sensibili. #stradeparallele è una mostra itinerante, visitabile fino al 26 settembre per le vie della città e organizzata da un bel numero di associazioni: Casa della donna, Inner Wheel, Lucy, Soroptimist international e Violetta la forza delle donne, in collaborazione con la Consulta stranieri. E sono le riproduzioni dei disegni di , un’artista afghana che vive nascosta, lontana dagli occhi dei talebani, costretta ad aspettare che la vita le regali giorni migliori.

“Insomma ricordarla a Ivrea è anche un modo per starle vicino!” hanno commentato le organizzatrici sabato mattina in sala Santa Marta, presente la presidente della Consulta per gli stranieri Gabriella Colosso e l’assessore Giorgia Povolo.

“Abbiamo creato – aggiungono – un parallelismo tra la strada di Kabul e quella di Ivrea promuovendo lo sforzo che questa grande e coraggiosa artista sta compiendo per incoraggiare le donne afghane, dai muri di Kabul con i suoi lavori di street art, verso la consapevolezza del proprio essere e la coscienza femminile. In una città dove la sopravvivenza quotidiana è ancora una scommessa, realizzare un’opera d’arte raggiunge una statura quasi soprannaturale, tant’è straordinaria in mezzo alla polvere, alle macerie, ai lutti e al terrore…”.

Le offerte raccolte saranno devolute alla Fondazione Pangea Onlus, attiva nell’accoglienza di donne e bambine a Kabul.

Ma non è tutto. Seduti in prima fila, finalmente con un piccolo sorriso sulle labbra, anche Alì, 53 anni, la moglie Shamsya, 50 anni e la figlia Sahar, 17 anni, l’unica della famiglia a parlare l’inglese. Alì Nella sua terra natia, l’Afghanistan, faceva l’agricoltore.

Sono arrivati a Ivrea e poi alloggiati ad Albiano d’Ivrea nel maggio scorso ospiti dell’Osservatorio Migranti nell’ambito del progetto “Corridoi umanitari per profughi” della Comunità di Sant’Egidio, organizzati in collaborazione con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la Tavola Valdese e la Cei-Caritas, completamente autofinanziato.

Un viaggio, il loro, durato quattro anni. Quattro anni di sacrifici, di speranze, di pianti, di angoscia, attraverso l’Iran e poi la Turchia, quindi il campo profughi di Lesbo, in Grecia. Insieme ad altri 8 mila, ammucchiati come bestie, in centinaia di tende allestite in riva al mare. D’estate a spegnere gli incendi, d’inverno a lavarsi con l’acqua fredda, senza coperte, senza servizi igienici, senza doccia. Il niente tutt’intorno a innumerevoli tentativi di suicidio aggravati dall’isolamento del lockdown.

Il progetto dei “Corridoi” ha come principali obiettivi di evitare i viaggi con i barconi nel Mediterraneo, che hanno già provocato un numero altissimo di morti, tra cui molti bambini. Ma anche di impedire lo sfruttamento dei trafficanti di uomini che fanno affari con chi fugge dalle guerre. Un modo sicuro di entrare in Italia, considerando che è previsto il rilascio di visti umanitari con tutti i necessari controlli da parte delle autorità italiane.

“I profughi vengono accolti a Ivrea a spese nostre – ci raccontava Armando Michelizza – Noi a questo progetto ci crediamo e ci siamo autotassati. Sarebbero bastati 50 finanziatori da 30 euro al mese l’uno ma quando è cominciata a circolare la voce ne sono arrivati più di 70. Il problema in ogni caso non sono i soldi, ma il tempo da dedicare a queste persone. Insegniamo loro l’italiano e iscriviamo a scuola i loro bambini per favorire l’integrazione nel nostro paese e aiutarli a cercare un lavoro… ”.

Un’esperienza analoga era già stata portata avanti al Borghetto con una famiglia siriana e a Cascinette con un’altra famiglia proveniente dall’Eritrea.

Da febbraio 2016 a oggi, con i “corridoi” in Italia, sono già arrivate più di 3500 persone, principalmente siriani, in fuga dalla guerra, e dal Corno d’Africa. Il numero lo stabiliscono di volta in volta il Ministero degli Esteri e dell’interno.

Alla base di tutto c’è una disposizione dell’Unione europea che consente agli Stati l’accoglienza di persone ritenute fragili e vulnerabili, oltre a vittime di persecuzioni, torture e violenze, famiglie con bambini, anziani, malati, persone con disabilità). Un ingresso legale sul territorio italiano con visto umanitario e la possibilità di presentare successivamente domanda di asilo.

Gli italiani, da questo punto di vista, sono la popolazione che ha mostrato più sensibilità, ma non sono stati da meno i francesi, gli spagnoli e i belgi. Qualche extracomunitario è stato accolto anche nel Principato di Andorra.

Al bando le graduatorie, nel maggio scorso, l’unica a non essere troppo contenta dell’arrivo fu la capogruppo in consiglio comunale della Lega Anna Bono. Definì i corridoi umanitari “una farsa” e asserì che i profughi essendo già in un campo sotto mandato Onu non avrebbero avuto bisogno di “nulla”. A maggior ragione i profughi di Lesbo, come la famiglia afghana giunta a Ivrea, perché sempre secondo Bono arrivare a Lesbo “voleva dire essere al sicuro, in buone mani, essersi lasciati alle spalle fatiche, rischi e pericoli.” Fingendo strumentalmente di non sapere in quali condizioni vivono in migliaia in quel campo profughi che sono una vergogna per tutta l’Europa. Ammucchiati, senza servizi igienici, al gelo d’inverno, rischiando la vita per gli incendi d’estate.

