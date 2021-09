Ascolta l'Audio Dell'Articolo

A Ivrea le Associazioni: Casa della donna, Inner Wheel, Lucy, Soroptimist international e Violetta la forza delle donne, in collaborazione con la Consulta stranieri, organizzano dal 18 al 26 settembre (inaugurazione sabato 18 alle 11 in sala Santa Marta, una “mostra itinerante” per le vie della città dal titolo #stradeparallele, street Art Afghana di Sahmsia Hassani.

Le offerte raccolte saranno devolute alla Fondazione Pangea Onlus, attiva nell’accoglienza di donne e bambine a Kabul.

Dicono gli organizzatori: “Abbiamo creato, simbolicamente, un parallelismo tra la strada di Kabul e quella di Ivrea ospitando le riproduzioni delle opere di Hassani, promuovendo lo sforzo che questa grande e coraggiosa artista sta compiendo per incoraggiare le donne afghane, dai muri di Kabul con i suoi lavori di street art, verso la consapevolezza del proprio essere e la coscienza femminile. In una città dove la sopravvivenza quotidiana è ancora una scommessa, realizzare un’opera d’arte raggiunge una statura quasi soprannaturale, tant’è straordinaria in mezzo alla polvere, alle macerie, ai lutti e al terrore. Oggi Shamsia Hassani vive nascosta, costretta ad aspettare che la vita le fornisca giorni sereni, migliori: questo è un modo per starle vicino!”.

