IVREA. Stop al 5G? Dopo aver applaudito a Tim, adesso Sertoli che dirà?

Avrebbero anche potuto infischiarsene. Starsene buoni buonini nelle proprie case a guardare la TV e, invece, martedì scorso, in quasi 50, si sono presentati al centro polivalente del quartiere Bellavista, ad una riunione convocata per la nascita del «ComitatoStop5G», che, tanto per cominciare, si oppone all’antenna installata da [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti