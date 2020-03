IVREA. Stop ai mercati. #iorestoacasa

Stop ai mercati all’aperto in città. Il Comune di Ivrea si adegua alle disposizioni del decreto #iorestoacasa. Nel rispondere ad alcune faq il Governo ha infatti specificato che i mercati si sarebbero potuti tenere all’aperto solo se in aree recintate e con un controllo all’accesso. E’ prevedibile che un analogo provvedimento verrà assunto da tutti i Comuni dell’eporediese.

Ecco il provvedimento del Comune

In applicazione del DPCM 9 marzo 2020 – art. 1, comma 2 – che recita:

Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1, comma 2).

Alla luce dell’interpretazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Decreto stesso, “Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo”- Pubblici Esercizi, domanda n. 4, secondo cui:

… non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi alimentari nei mercati coperti e in quelli all’aperto recintati dove è previsto il controllo dell’accesso.

Posto che le aree mercatali ad Ivrea non sono recintate e che per la loro conformazione non è possibile assicurare il controllo dell’accesso, al fine di evitare ogni forma di assembramento, tutti i mercati cittadini sono sospesi dalla data odierna fino al 3 aprile p.v., fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte delle Autorità competenti.

