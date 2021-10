IVREA Sabato scorso se ne andava in giro per la città dicendo a tutti che “Binaghi”, quel Binaghi, gli aveva detto “no”. Che aveva fatto “dietro front”. Che se n’era scappato a gambe levate. Che s’era in buona sostanza ritirato dalla corsa per la presidenza della Fondazione dello storico carnevale. Insomma che lo aveva incontrato. Gli aveva parlato “a tu per tu”. Gli aveva proposto una “consulenza gratuita”, ma niente. Morale? Continuerà a stare lì dove sta….