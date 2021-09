Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’Asl To4 sta cadendo a pezzi? Non per tutti! Per alcuni non s’è ancora toccato il fondo…. L’altra sera, in consiglio comunale, lo hanno detto in tanti. Eppure, per un voto, la mozione che avrebbe impegnato il sindaco, nella sua qualità di presidente, a convocare più spesso la conferenza dei 174 sindaci (cioè l’organo politico della sanità territoriale) non è passata.

Favorevole l’opposizione e pure il capogruppo Donato Malpede e il leghista Enrico Marchiori, ma in [...]