IVREA. Stanno arrivando i buoni spesa

C’è chi tira un sospiro di sollievo. C’è chi quasi si è messo a piangere dalla commozione. Erano in tanti, questa mattina, ad aspettare, dietro ad una finestra, con la mano sopra la tendina, l’arrivo dei buoni spesa del Comune. Lo aveva preannunciato ieri il vicesindaco Elisabetta Piccoli. Bene! Sono arrivati! E insieme ai buoni spesa pure le mascherine. E sarà una Pasqua comunque diversa ma sicuramente migliore di come avrebbe potuto essere. E sarà la Pasqua del Covid, quella della quarantena. Sarà ciò che fino a qualche settimana fa nessuno si sarebbe mai immaginato di dover vivere e sopportare. Ma sarà comunque una giornata con del cibo sulla tavola.

Doverosa, a questo punto, una postilla all’operato dell’Amministrazione Comunale, a cominciare dai tanti dubbi sollevati anche da questo giornale su come si è gestita l’emergenza. Restano quelli sull’organizzazione di un tavolo COM insieme ai sindaci e alle associazioni di tutto il territorio. Restano quelli tra i collegamenti inesistenti con l’Asl To4, sui quali il sindaco potrebbe e avrebbe voce in capitolo essendo lui il presidente dell’assemblea dei sindaci. Restano quelli legati ad una classe politica che dà l’impressione di essere autosufficiente. Epperò sulla consegna dei buoni spesa il risultato finale non presta più il fianco ad ulteriori critiche. Chapeau!

