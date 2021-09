Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Indaffarata come sempre. Ufficio. Comune. Casa. Chiesa. Supermarket. Marito. Figli. Mamma. Comitati di quartiere. Ceratti. Oggi anche il Partito e i banchetti della Lega. Chiama lei, non rispondo io. Chiamo io, non risponde lei. Poi, come per incanto: “Buongiorno assessora Piccoli. Tutto bene?”

Miracolo! Il problema è che succede quasi sempre quando non c’è nulla da chiederle. Tant’è. Ce ne faremo una ragione. Qualcosa ci verrà in mente, nei minuti che passeremo ad ascoltare la [...]